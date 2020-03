Opptrinnet ble sendt direkte på TV, og ble omfattet med stor oppmerksomhet. Talen kom som et foreløpig klimaks i den amerikanske presidentens kamp for å gjenopprette tilliten til at han er rett mann for å ivareta sikkerheten til USAs 330 millioner innbyggere.

Presidenten har så langt fått hard kritikk for manglende håndtering av utbruddet i USA.

– Jeg tar overhodet ikke ansvar for at det har tatt tid å få til virustesting, sa Trump.

Takket hver enkelt med håndtrykk



Etter å snakket seg varm om alvoret i situasjonen og behovet for å ta omfattende grep, kom han med løfter om å frigjøre 50 milliarder dollar i krisehjelp til delstatene.

Da talen var over håndhilste Donald Trump på en rekke representanter for det private næringslivet i USA og takket dem for bidraget med å bekjempe coronaviruset. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Da talen omsider var over ba han en rekke representanter for det private næringsliv, blant annet legemiddelgiganter og kjøpesenterkjeder, om å fortelle hva de gjør for å bidra i kampen mot viruset.

Han benyttet deretter anledningen til å takke næringslivstoppene for bidraget. Samtidig valgte Donald Trump å håndhilse på hver enkelt, vel vitende om at dette er noe mange smitteverneksperter fraråder på det sterkeste, ettersom overføring av coronavirus også kan skje via håndtrykk.

Hadde besøk av flere smittede på privat klubb



Dagen i forveien ble det kjent at Trump hadde hatt besøk på sin private klubb

i Florida av minst tre mennesker som nå skal ha testet positivt; Brasils president Jair Bolsonaro og hans kommunikasjonssjef Fabio Wajngarten, samt diplomaten Nestor Forster.

Brasilianske aviser skrev samme dag at Bolsonaro hadde testet positivt på viruset, men dette ble senere tilbakevist av Brasils myndigheter.

Det hvite hus: - Ekstremt begrenset



Det hvite hus offentliggjorde lørdag et brev fra presidentens lege Sean Conley, som peker på at Trumps interaksjon med de nå smittede personene innebar en liten risiko for smitteoverføring.

«Presidentens eksponering overfor den første personen var ekstremt begrenset, det vil si fotografering og håndtrykk, og selv om han brukte mer tid i nærheten av den andre personen, var all kontakt før noen symptomer viste seg», skriver legen.

Avviste symptomer



Talspersoner for Trump kunngjorde først at presidenten ikke vil bli testet for coronasmitte, til tross for at han har vært i kontakt med personer som siden har fått påvist smitte.

På spørsmål om hvorfor han ikke har latt seg coronateste tidligere, svarte Trump at han overhodet ikke har hatt noen symptomer.

Senere kom Trump selv med en uttalelse om at han trolig ville la seg teste ganske snart.

Trump: – Jeg tok testen i går kveld

Lørdag kom en ny kunngjøring hvor Trump erkjente at han har latt seg teste for coronaviruset. Svaret på prøven er ventet innen en dag eller to.

– Jeg tok testen i går kveld, bekreftet Trump.

Det hvite hus har begynt å måle feberen på alle som er i nærkontakt med president Donald Trump og visepresident Mike Pence.

– Det dreier seg om et føre-var-tiltak, understreker talsperson Judd Deere lørdag.

VIDEO: Trump erklærer nasjonal krisetilstand

