Svenske apotek ber eldre holde seg borte

I stedet bes de eldre om å få yngre personer til å hente legemidlene deres mot framvisning av fullmakt på apoteket.

– Vi har meget høy trafikk for tiden og et meget stort salg. Mye høyere enn vanlig. Så det er mange mennesker i butikken. Derfor skal personer i risikogrupper ikke selv gå på apoteket, sier Markus Sjöqvist, som er kommunikasjonssjef for den statseide kjeden Apoteket.

Internt har kjeden ingen andre retningslinjer for sitt personale enn at de skal prøve å holde avstand til kundene og huske på ikke å nyse eller hoste ut i lokalet.