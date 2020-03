Bolsonaro skal koronatestes på nytt

Brasils president Jair Bolsonaro (i midten) sammen med USAs president Donald Trump og visepresident Mike Pence i Florida 7. mars. Bolsonaro sier han har testet negativt for koronaviruset etter at det først ble meldt at han hadde testet positivt. Nå meldes det at han skal testes på nytt. Foto: Alan Santos / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix