Irak fordømmer amerikansk angrep i Irak

President Barham Salih sier gjentatte angrep og brudd på Iraks suverenitet kan gjøre at den ytterliggående gruppa IS får fotfeste i landet igjen. Irak har planer om å klage USA inn for FN etter det som har skjedd, skriver Reuters.

Ifølge Iraks militære ble minst seks drept da USA torsdag gjennomførte gjengjeldelsesangrep mot en Iran-støttet milits som skal ha angrepet en militærbase.

Det amerikanske forsvarsdepartementet forsvarer luftangrepene og sier de fem målene mot anlegg som hører til Hizbollah-brigadene (Kataeb Hizbollah) var legitime. USA mener anleggene huset våpen fra Iran.

Luftangrepet kom etter at det ble skutt raketter mot en militærbase nord for Bagdad. To amerikanske soldater og en brite ble drept i angrepet.