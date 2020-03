Danmark stenger grensen fra lørdag

– Alle turister og utlendinger som ikke kan bevise at de har et formål i Danmark, får ikke lov å komme inn i Danmark, sa statsminister Mette Frederiksen da hun kunngjorde grensestengningen fredag.

Tiltaket er et forsøk på å begrense koronaspredningen, og Polen fulgte etter med en lignende kunngjøring samme kveld.

Hun la til at dansker alltid vil få komme hjem, og hun gjorde det klart at matvarer, medisiner og andre nødvendige varer fortsatt vil kunne transporteres inn i Danmark.

Fredag kveld var det registrert 801 smittetilfeller i Danmark, om lag 130 flere enn dagen før. Ingen er så langt døde. Men det er bare et spørsmål om tid, ifølge Frederiksen.

– Vi forventer dødsfall som følge av korona, sa hun på fredagens pressekonferanse.

Full grensekontroll

Stengningen innebærer at det blir innført full grensekontroll, som foreløpig skal vare til over påske. Det vil imidlertid ta noen dager å få alt på plass, sier Frederiksen.

Justisminister Nick Hækkerup sier at stengningen blir tydelig merket både på grensene og på flyplassene. Den vil føre til at noen ferje-, tog, og flyruter blir stanset, og at det vil oppstå lange bilkøer ved grensene.

Stengningen vil først og fremst berøre Sverige og Tyskland, men også Norge, sier rikspolitisjef Thorkild Fogde.

Bør avstå fra alle utenlandsreiser

Fredag oppdaterte også det danske utenriksdepartementet sine reiseråd. Fra 13. mars til 13. april oppfordres alle dansker til å avstå fra alle utenlandsreiser med mindre det er strengt nødvendig.

– Beslutningen er tatt ut fra hensynet til å stanse smitten, men også for å unngå at dansker blir strandet i utlandet dersom andre land stenger for utreiser, sier utenriksminister Jeppe Kofoed.

Så langt har 60.000 dansker registrert seg på dansk UDs liste. Det innebærer at det er mange tusen dansker som nå skal hjelpes hjem. Kofoed understreker at reisebransjen vil hjelpe folk med å få danskene hjem så fort som mulig.