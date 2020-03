Britisk politi med ny appell i Magnussen-drapet

Det er nå 12 år siden den 23 år gamle norske studenten ble funnet drept i London 14. mars 2008.

Farouk Abdulhak, som nå er 33 år gammel, ble raskt identifisert som en mistenkt i saken. Han forlot Storbritannia kort tid etter hennes død og reiste til Egypt og deretter videre til Jemen.

– I løpet av de siste tolv årene har Martines familie og mine etterforskere holdt denne saken i offentlighetens bevissthet. Det må være klart for Farouk Abdulhak at den ikke kommer til å forsvinne, og at hans status som ettersøkt forblir uendret, sier Andy Partridge, sjefetterforsker ved avdelingen for drap og alvorlig kriminalitet ved Metropolitan Police.

Han sier videre at den verdigheten, besluttsomheten og motet som Magnussen-familien har vist de siste 12 årene, står i sterk kontrast til Abdulhaks oppførsel.

– Han har valgt å flykte, valgt å gjemme seg, i et håp om at denne saken ville forsvinne – alt handlingene til en feiging, sier Partridge.