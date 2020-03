USA angrep våpenlagre i Irak

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon bekrefter at USA har utført det som omtales som «defensive og presise angrep» mot anlegg som hører til militsen Kataeb-Hezbollah i Irak.

Pentagon ga torsdag den Iran-støttede militsen skylden for angrepet mot Taji-basen nord for Bagdad. To amerikanske soldater og en britisk tjenestemann døde da til sammen 18 katusja-raketter traff basen. Fjorten ble såret i angrepet mot leiren.

Det er ikke meldt om drepte eller skadde i de amerikanske angrepene mot fem våpenlagre.

– Disse angrepene er defensive, proporsjonale og et direkte svar på trusselen fra den Iran-støttede gruppen som fortsetter å angripe baser med soldater fra OIR-koalisjonen, heter det i uttalelsen fra Pentagon, som refererer til den USA-ledede koalisjonen Operation Inherent Resolve.