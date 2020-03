Trump vil ikke teste seg for viruset

– Presidenten og visepresidenten hadde omtrent ingen interaksjon med personen som har testet positivt. De trenger derfor ikke å testes på dette tidspunktet, sier Stephanie Grisham, talsperson for Det hvite hus.

Personen som er smittet, er Fabio Wajngarten, kommunikasjonssjef for Brasils president Jair Bolsonaro. Wajngarten testet positivt for viruset etter at han var med Bolsonaro til USA i helgen.

– Ikke bekymret

Brasilianerne møtte både Donald Trump og USAs visepresident Mike Pence på Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida. Wajngarten la ut en bilde fra besøket hvor han står inntil Trump.

På bildet har begge kapser med teksten «Make Brazil Great Again».

Torsdag sa Trump at han ikke er bekymret etter opplysningene om at Wajngarten er smittet. Trump og Bolsonaro spiste middag sammen på Mar-a-Lago, men Trump sier de «ikke gjorde noe veldig uvanlig».

Bolsonaro tok testen

Bolsonaro er imidlertid blitt testet for viruset. Han har foreløpig ingen symptomer, opplyser den brasilianske presidentens sønn.

Avisa O Estado de S. Paulo skriver at både Bolsonaro og flere av hans medarbeidere er under observasjon etter at Wajngarten testet positivt. Torsdag skulle Bolsonaro etter planen ha besøkt den brasilianske delstaten Rio Grande, men reisen er blitt avlyst.

Under Bolsonaros besøk i Florida var også den amerikanske republikanske senatoren Lindsey Graham til stede. Han har valgt å teste seg og jobber inntil videre hjemmefra mens han venter på resultatet.