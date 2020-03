Dommer gir ordre om at Manning skal løslates

Det er ikke lenger påkrevd at Manning framstilles for en storjury, heter det i dommerens kjennelse , som omtales av avisa The Guardian.

Tidligere denne uken ble det kjent at Manning var innlagt på sykehus etter å ha forsøk å ta sitt eget liv.

Manning har allerede sittet fengslet i sju år i et militærfengsel etter å ha lekket dokumenter om krigen i Irak til Wikileaks.

I fjor ble Manning stevnet som vitne i forbindelse med etterforskningen av Wikileaks, men hun nektet å stille og begrunnet det med at hun prinsipielt er imot storjurysystemet.