Tysk etterretning overvåker deler av AfD

Den nasjonalistiske gruppen Flügel (Vinge) er grunnlagt av medlemmer i AfD og beskrives som en ytterliggående føy i partiet. Flügel ledes av Björn Höcke, som er partiets leder i delstaten Thüringen.

Höcke og andre ytterliggående partimedlemmer har fler ganger blitt beskyldt for å bruke en retorikk som minner om den nazistene brukte i forrige århundre.

Etterretningen har holdt et øye med Flügel og AfDs ungdomsparti siden januar i fjor på grunn av mistenker om høyreekstremisme. Kilder sier til nyhetsbyrået DPA at mistanken antas å være reell og at Flügel nå er satt under overvåking.

Det er ventet en utdypende kommentar fra sikkerhetstjenesten BfV torsdag.

Björn Höcke sitter i delstatsforsamlingen i Thüringen og stilte nylig opp som AfDs kandidat til å lede delstaten. I fjor konkluderte en domstol med at det var tillatt å omtale Höcke som fascist, ettersom det var en beskrivelse «basert på verifiserbare fakta».