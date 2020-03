Første virustilfeller i Bolivia, Honduras og Cuba

Helsemyndighetene på Cuba opplyser at tre italienske turister har testet positivt på covid-19-viruset. Turistene, som er fra den hardt rammede regionen Lombardia i Nord-Italia, ankom nylig Havanna. Tilstanden deres blir av myndighetene beskrevet som «lovende».

Bolivias helseminister Anibal Cruz opplyste onsdag at to kvinner som har vært på reise i Italia, har testet positivt på viruset. I Honduras har to kvinner fått påvist smitte etter å ha vært på reise i Spania og Sveits.