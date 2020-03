Trump tar drastiske grep for å hindre smittespredning

Det drastiske tiltaket ble gjort kjent i en tale fra Det hvite hus onsdag og trer i kraft ved midnatt fredag, som vil si lørdag morgen norsk tid.

I talen påpekte Trump at EU ikke hadde gjort nok for å stoppe spredningen av coronaviruset ved for eksempel å stoppe flygninger fra Kina. Han mer enn antydet at smitten var kommet til USA fra Europa.

– Jeg nøler ikke med å innføre tiltak som kan redde livene til amerikanske borgere. Vi må sette politikk til side og samles for å håndtere denne krisen, sa Trump i talen.

Viruset spres i USA

I den korte talen fortsatte presidenten å understreke at pandemien i hovedsak er en trussel utenfor USAs landegrenser. Han erkjente ikke fullt ut at coronaviruset spres i USA.

Ifølge en oversikt fra Johns Hopkins University i USA er over 1.300 personer i USA bekreftet smittet med coronavirus onsdag og 38 personer bekreftet døde av covid-19.

Ifølge avisen The Guardian er reiserestriksjoner lite effektivt når en sykdom allerede har spredt seg i et land.

Mellom 70 og 100 millioner amerikanere kan bli smittet av coronaviruset, heter det i et scenario som er presentert for Kongressen. En annen prognose peker på at mellom 20 til 60 prosent av voksne amerikanere kan bli smittet.

Det hvite hus presiserer

I talen sa Trump at alle reiser fra Europa, unntatt Storbritannia, skulle stanses.

– Vi gjorde et livreddende tiltak overfor Kina tidligere. Nå må vi gjøre det samme med Europa, sa Trump med henvisning til reiserestriksjonen mellom Kina og USA.

Kort tid etter gikk han ut på Twitter og gjorde det klart at restriksjonene gjelder for mennesker og ikke varer og gods.

Hele infrastrukturen innen luftfart kommer til å forandres som følge av innreiseforbudet til USA, sier leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

– Svært dramatisk, sier Carlsen til NTB.

For flyselskaper som flyr over Nordatlanteren, vil bortfallet av inntekter kunne bli stort.

– Dette har episke dimensjoner for luftfart. Det kan føre til total nedsmelting. Her må myndighetene gripe inn rett og slett. Hele transportinfrastrukturen innen luftfart kan jo endres dramatisk.

– Det vil måtte føre til massive permitteringer, med de økonomiske konsekvensene det har. Inntektene bortfaller. Det er selvsagt vesentlig at myndighetene sikrer liv og helse og begrenser smittespredning, men dette har store konsekvenser.

Unntak for innreiseforbud



Det hvite hus kom også på banen etter talen for å klargjøre innholdet i innreiseforbudet. Det gjelder for personer som har vært i ett av de 26 landene i Schengen de siste 14 dagene før innreise til USA.

Folk som besøkte Schengen er unntatt fra innreiseforbudet dersom de er amerikanske statsborgere. Unntaket gjelder også for dem som er gift med en amerikansk statsborger eller er foreldre til en amerikansk statsborger.

Amerikanere og deres ektefeller på reise i Schengen-land får med andre ord lov til å reise hjem fra ferie- og jobbtur.

Folk bes vurdere reiseplaner

Det amerikanske utenriksdepartementet ber likevel folk om å revurdere internasjonale reiser i lys av viruspandemien.

– Land og områder som ikke har fått påvist smittetilfeller kan komme til å begrense innreise uten varsel, heter det fra departementet.

Det hvite hus opplyser at presidenten har kansellert reiser til Nevada og Colorado denne uken som et føre-var-tiltak.

– Ikke en økonomisk krise

Trumps tale kommer etter dager med krav om at presidenten viser tydeligere lederskap. I timene før talen jobbet embetsmenn med å finne ut hva presidenten kan gjøre selv og hva som krever behandling i Kongressen.

Trump sa i talen at enkeltpersoner og bedrifter får utsatt skatteinnbetalingen i tre måneder for å minske konsekvensene av virusutbruddet i landet.

– Dette er ikke en økonomisk krise. Det er en midlertidig tilstand som vi vil overvinne som nasjon og verden, sa han.

Presidenten gjentok også oppfordringen til Kongressen om å godkjenne et skattekutt for å stimulere økonomien, selv om forslaget ble avvist av mange folkevalgte i begge partier.

Trump sa derimot ikke noe om en tidligere oppfordring om å gi støtte til næringer som blir hardest rammet av virusutbruddet, som flyselskap og cruiseskip.

Kritikk fra Demokratene

Demokratene Chuck Schumer og Nancy Pelosi kritiserer presidenten for å ikke ta opp mangelen på testutstyr i talen, skriver The Guardian.

– Vi har en offentlig helsekrise i dette landet, og den beste måten å holde amerikanere trygge og sikre økonomien deres på er at presidenten fokuserer på å bekjempe spredningen av selve coronaviruset, sa de demokratiske lederne i en felles uttalelse.

– Det er alarmerende at presidenten ikke sa hvordan administrasjonen vil håndtere mangelen på testutstyr i USA, heter det videre i uttalelsen.

Schumer og Pelosi sier de vil oppfordre Republikanere til å støtte et forslag om gratis testutstyr og betalt akutt sykefravær.