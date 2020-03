Weinstein dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelt overgrep

Straffeutmålingen kom onsdag etter at en jury 24. februar kjente Weinstein skyldig i seksuelt overgrep mot produksjonsassistenten Mimi Haleyi i 2006, samt i voldtekt av en annen kvinne i 2013.

Begge kvinnene var til stede i rettsbygningen på Manhattan onsdag.

– Voldtekt er ikke bare ett øyeblikk med penetrering. Det er for alltid, sa kvinnen som ble voldtatt i 2013.

Ba om lavere straff

Weinsteins forsvarere hadde bedt om kun fem års fengsel, blant annet på grunn av hans helsetilstand. De argumenterte også for at en streng straff i praksis vil bety livstid for 67-åringen.

Dommer James Burke tok imidlertid ikke anmodningen til følge og dømte Weinstein til 23 år i fengsel. Maksstraffen var 29 år.

Weinstein har beklaget sin oppførsel, men har avvist at han har gjort noe ulovlig, og erklærte seg ikke skyldig. Weinsteins forsvarere har tidligere sagt at de vil anke dommen.

– Jeg er uskyldig. Jeg er uskyldig. Jeg er uskyldig. Hvordan kunne dette skje i Amerika? sa Weinstein ifølge forsvarer Arthur Aidala da han ble kjent skyldig for litt over to uker siden.

Til sykehus

Weinstein ble etter domsavsigelsen ført til fengselet på Rikers Island, men timer senere ble han fraktet til et sykehus på Manhattan med det som omtales som hjerteproblemer og brystsmerte.

Juda Engelmayer, talsperson for Weinstein, opplyser i en epost til nyhetsbyrået Reuters at Weinstein i forrige uke undergikk en hjerteoperasjon ved sykehuset.

Engelmayer sier de håper Weinstein bli holdt over natten for observasjon, gitt hans operasjon og helsetilstand.

Metoo-seier

Weinstein har sittet i fengsel siden 24. februar i påvente av straffeutmålingen. Han er nå overført til New York-delstatens fengselsmyndigheter. Hvor han skal sone dommen, er fortsatt ikke kjent.

Dommen mot Weinstein anses som en seier for metoo-bevegelsen ettersom anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen, hvor kvinner og menn fra land over hele verden har stått fram med historier om seksuelle krenkelser.

I saken der Weinstein nå er dømt, frifant juryen Weinstein for den mest alvorlige anklagen, at han var en notorisk overgriper som brukte sin posisjon som filmprodusent til å forgripe seg mot en rekke kvinner.