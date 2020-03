Over 2.300 nye virussmittede i Italia

Totalt er nå 12.462 personer bekreftet smittet av coronaviruset i landet. Dødstallet stiger også, det er nå 827. Det er 196 flere enn i går.

Italia er det hardest rammede landet i Europa og innførte mandag kveld vidtrekkende, landsomfattende karantenetiltak.

Tidligere var bare de sterkt virusrammede regionene i nord omfattet av slike tiltak.

WHO erklærte onsdag pandemi, etter at over 120.000 personer verden over er bekreftet smittet av coronaviruset.

Fakta om viruset covid-19: * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. * Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte. * 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko. * Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer.

Italias regjering setter av ytterligere 25 milliarder euro i kampen mot koronaviruset.

Statsminister Giuseppe Conte kunngjorde det nye beløpet onsdag etter et regjeringsmøte om krisen virusutbruddet har skapt i landet.

Viruset har hittil kostet over 630 mennesker livet bare i Italia.

Spania har passert 2.000 virussmittede



En frivillig fra organisasjonen Sant' Egidio deler ut en melkeflaske til Lamberto Paolucci (88) i Roma. Antallet smittede i Italia stiger kraftig, og mange eldre er isolert i sine hjem. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Spania bekrefter en økning på nesten 400 virussmittede til 2.002 tilfeller det siste døgnet. 47 er døde.

Nesten halvparten av smittetilfellene er i hovedstadsregionen. 31 av de 47 dødsfallene er også i Madrid-regionen.

Spania har iverksatt en rekke tiltak, blant annet stenging av skoler i Madrid i to uker, daglig desinfisering av offentlige transportmidler i hovedstaden, og stenging av alle flygninger fra Italia.

Effekten av tiltakene vil først være klar etter ni-ti dager, opplyser helsedepartementet, som mener at det kan ta én til to måneder før epidemien er over, eller i verste fall opptil fire måneder.

UD fraråder reiser til Tyrol



Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle reiser til Tyrol i Østerrike som ikke er strengt nødvendige.

Det går fram av UDs oppdaterte reiseråd sent tirsdag kveld.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

UD skriver i sin begrunnelse at reiserådet er opprettet som følge av stor bekymring knyttet til smittespredningen i den østerrikske delstaten, som grenser til Nord- Italia.

Tidligere onsdag frarådet UD alle reiser til Italia.

– Det har i løpet av de siste dagene vært en stor smittespredning i Tyrol og det er høy risiko for videre økning i antall smittede, spesielt grunnet den geografiske nærheten til Nord- Italia, skriver UD i begrunnelsen.

De andre nordiske landene har også innført reiseråd for Tyrol.