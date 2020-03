Det første virus-dødsfallet er registrert i Sverige

Pasienten døde onsdag på intensivavdelingen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utenfor Stockholm, ifølge svenske myndigheter.

– Våre tanker går til de nærmeste. Vi vet fra internasjonal erfaring at det er eldre og særlig eldre med andre underliggende sykdommer som får mest alvorlige konsekvenser av covid-19, sier smittevernlege Per Follin i Region Stockholm.

Rask spredning

Antall smittede i Sverige ble oppdatert flere ganger i løpet av onsdagen, og på ettermiddagen var tallet 477. Region Stockholm er hardest rammet med 233 smittede, ifølge nyhetsbyrået TT.

I tillegg til pasienten som døde, er én annen person med virussmitte innlagt på intensivavdeling i hovedstadsområdet.

Svenske folkehelsemyndigheter mener faren for smittespredning er svært høy. Bakgrunnen for vurderingen er flere tilfeller der folk er blitt syke i Sverige uten noen kjent smittekjede til personer som har vært i utlandet.

Stanser arrangementer

I likhet med Norge er Sverige i ferd med å innføre strenge restriksjoner i et forsøk på å bremse spredningen av koronaviruset.

Regjeringen opplyser at det vil bli begrensninger på arrangementer med flere enn 500 personer, etter oppfordring fra Folkhälsomyndigheten. Konserter, konferanser, messer og idrettsarrangementer vil bli berørt.

– Dette er smittevernstiltak som kan ha effekt i den situasjonen vi er i nå. For at de skal være effektive, bør de gjelde over hele landet, sier Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson.

Det första svenska dödsfallet kopplat till kopplat till coronautbrottet - en person i region Stockholm har avlidit https://t.co/eiaQu6HLH4 #svtnyheter — SVT Nyheter (@svtnyheter) March 11, 2020

Sverige skroter karensdagen



Sveriges regjering vil skrote karensdagen på grunn av coronaviruset. Staten skal utbetale sykelønn første dag ved sykdom.

Socialdemokraternas finansminister Magdalena Andersson presenterte krisetiltakene på en pressekonferanse sammen med regjeringens samarbeidspartier Centern og Liberalerna onsdag.

Råd for å forebygge virussmitte Dette er Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte av det nye coronaviruset. Unngå å hoste og nyse direkte på andre . Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå.

. Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå. God håndhygiene er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Munnbind anbefales ikke for friske personer . Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

. Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre. Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i område med vedvarende spredning av viruset, bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer.

(feber, hoste og andre luftveissymptomer) etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer. Hvis du mistenker at du er syk med det nye coronaviruset: ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117. Helsedirektoratet anmoder folk om å ikke ringe nødnummeret 113 hvis de har spørsmål om viruset. Det nummeret er til for akutte tilfeller av sykdom eller ulykker.

Staten tar hele regningen for midlertidig stans i ordningen med karensdag. Ordningen innebærer at ansatte mister lønn første sykedag.

Staten vil kompensere kommuner og regioner med omkring én milliard svenske kroner for de ekstraordinære tiltakene som trengs i møte med coronavirusets utbrudd.

Over 300 virussmittede i Danmark

Mens Sverige har fått sitt første dødsfall som følge av epidemien, har antall registrerte smittede i Danmark gjort et kraftig hopp. Onsdag ble antallet hevet fra 262 til 442. Mørketallet er trolig større.

Danske myndigheter varslet onsdag at de ikke lenger vil prøve å hindre smitte, men i større grad prøve å begrense den og prioritere behandling til de som trenger det mest.

For å bremse coronaviruset har danske myndigheter anbefalt at alle arrangementer med flere enn 1.000 mennesker avlyses. I Norge anbefaler Folkehelseinstituttet at alle arrangementer med over 500 deltakere skrinlegges.

VIDEO: Italiensk lege forteller om krigslignende prioritering av viruspasienter