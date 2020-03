Mann reddet i live etter 69 timer i Kina

Nyhetsbyrået Xinhua skriver at mannen ble sendt rett på sykehus etter å ha blitt halt fram fra ruinene tirsdag ettermiddag.

En ti år gammel gutt og hans mor ble ved midnatt mandag reddet ut av ruinene etter 52 timer.

Hotellet i byen Quanzhou ble brukt som et karantenested for folk som var blitt utsatt for koronaviruset. Det var rundt 70 mennesker i hotellet da det raste sammen.

Til sammen er det registrert at 27 mennesker mistet livet, mens to fortsatt er savnet.