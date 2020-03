– Det er så mye FALSKE NYHETER!, tvitret president Donald Trump mandag med henvisninger til pressens dekning av spredningen av coronaviruset i landet.

Kilder i Det hvite hus sier til Vanity Fair at presidenten er overbevist om at den amerikanske pressen aktivt jobber mot ham for å hause opp virusspredningen, noe som sterkt påvirker økonomien. Trump ser dette i sammenheng med høstens presidentvalg. Presidenten skal til og med ønske at justisdepartementet undersøker pressen for markedsmanipulasjon.

De tre viktigste aksjeindeksene i New York falt alle med over 7 prosent mandag. Det kraftigste børsfallet i USA siden finanskrisen i 2008.

«Han forsøker å kontrollere narrativet, men klarer det ikke», skal en Hvite hus-kilde ha fortalt politisk korrespondent Gabriel Sherman i Vanity Fair.

Intern virusfrykt

Samtidig kommer viruset stadig nærmere Det hvite hus. På en pressekonferanse mandag fikk Trump spørsmål om ham selv var testet for viruset.

– Jeg vet ærlig talt ikke svaret på det spørsmålet, men vi skal gi deg et svar ganske snart fra legen i Det hvite hus, sa visepresident Mike Pence, som leder arbeidet for å håndtere utbruddet.

Noen folkevalgte skal ha vært utsatt for viruset før de møtte den amerikanske presidenten. Flere av dem har valgt å sette seg selv i karantene etter å ha blitt utsatt for smitte, skriver The Guardian. Dette inkluderer den kommende stabsjefen til presidenten, Matt Gaetz. Han skal ha fått beskjeden om bord på Air Force One at han hadde vært i kontakt med en person som var bekreftet smittet. Han ble umiddelbart fraktet til en isolert del av flyet, ifølge New York Times.

Kritikk for feilinformajson

Gang på gang er Trump blitt kritisert for å ha motsagt rådene og opplysningene til hans egen administrasjons eksperter.

Han har blant annet tonet ned trusselen og sagt at tallet på tilfeller går ned i stedet for opp, at en vaksine snart er tilgjengelig, trass i at det vil ta minst ett år, og at offisielle tall på døde er falske nyheter.

Hans fokus var fra starten å stanse innreise til USA fra Kina og innføre karantener for å holde viruset borte fra USA. Eksperter sier at det kan ha forsinket viruset noe, men de mener at administrasjonen har vært mer opptatt av å presentere seg i et godt lys enn av å forberede seg.

USA hadde lenge få smittede, men den siste uka har antall registrerte smittede økt stadig raskere.

Per tirsdag morgen var det registrert 729 bekreftede tilfeller av smitte i USA. 27 personer har dødd. Delstatene California, New York og Washington har erklært unntakstilstand i et forsøk på å stogge viruset.

«Germofob» - men nekter å avlyse

Presidenten har nektet å avlyse valgkamparrangementer, selv om han selv tidligere har uttalt at han er en «germofob» (livredd for bakterier). Dette skal være en side av seg som tydelig skal komme frem internt i Det hvite hus.

Til Vanity Fair skal kilder ha opplyst at presidenten frykter at journalister som flyr med Air Force One bevisst forsøker å bli smittet av coronaviruset for så å smitte ham på flyet. Han skal også ha bedt Secret Service sette opp et screening-program der de han bortvise enhver som hoster i Det Hvite hus.

Likevel er budskapet utad å ikke få panikk og at myndighetene har kontroll.

– Vi har en perfekt koordinert og finjustert plan i Det hvite hus for vårt angrep på coronaviruset, tvitret han søndag.

Se video: Trump søndag: Ikke bekymret for viruset