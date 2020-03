Politijakten tok en brå vending da tenåringene kjørte inn i en murvegg i den amerikanske delstaten Oklahoma.

Under jakten mister nemlig jentene kontroll over bilen som deretter begynner å brenne.

I videoen over kan man se at politiet febrilsk prøver å knuse vinduer og tak for å ta seg inn og hente jentene ut fra bilen før de brenner inne.

I et Facebook-innlegg skriver politistasjonen i byen Enid at alle overlevde hendelsen.

– Vi er stolte av betjentene som raskt omstilte seg til å bli redningsmenn gjennom arbeidet med å redde ut personene fra den brennende bilen.

Ifølge overbetjent Eric Holzclaw kan omstillingen være vanskelig for politiet i tilfeller hvor de er nødt til å risikere sine egne liv, skriver den britiske avisen Daily Mail.

– De må fortsatt tenke på egen sikkerhet, fordi de ikke vet hvem som er der. Så med en gang de fikk kontroll over området, hadde de mulighet til å forsikre seg om at ingen hadde noen skytevåpen rettet mot dem, sier han.

Politibetjentene unnslapp hendelsen med småskader, mens de to jentene ble sendt til sykehus for legehjelp.



De to jentene var mistenkt for å ha stjålet en rekke biler i området, men det er ikke klart hvordan og hvorfor biljakten oppsto.

Video: Se den vanvittige biljakten