USA ber FN stemme over fredsavtale med Taliban

Diplomatiske kilder opplyser at USA ber om at Sikkerhetsrådet støtter avtalen, som er ment å bane vei for en varig fred i Afghanistan.

Det amerikanske forsvaret har startet tilbaketrekkingen fra Afghanistan. Tilbaketrekkingen er et viktig punkt i fredsavtalen mellom USA og Taliban. En forutsetning er at Taliban oppfyller sine forpliktelser i avtalen fra 29. februar.

Forespørselen om en avstemming i Sikkerhetsrådet kom etter forhandlinger om et utkast til en resolusjon, opplyser kildene.