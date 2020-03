Pence vet ikke om Trump er virustestet

Spørsmålet om virustestingen ble stilt på en felles pressekonferanse som Trump, Pence og finansminister Steven Mnuchin holdt om situasjonen.

– Jeg vet ærlig talt ikke svaret på det spørsmålet, men vi skal gi deg et svar ganske snart fra legen i Det hvite hus, sa Pence.

Noen folkevalgte skal ha vært utsatt for viruset før de møtte dem amerikanske presidenten. Flere av dem har valgt å sette seg selv i karantene etter å ha blitt utsatt for smitte, skriver The Guardian.

– Jeg har ikke blitt testet for koronavirus, sa Pence tidligere på pressekonferansen.

Pence leder arbeidet for å håndtere utbruddet av koronaviruset i USA, der viruset sprer seg raskt. Så langt har over 666 personer i 36 delstater fått påvist smitte, og minst 26 har dødd, viser oversikten til New York Times. (©NTB)