30 år siden Litauen løsrev seg fra Sovjetunionen

Frigjøringen av Baltikum hadde en fredelig start, en syngende lenke av folk som holdt hverandre i hendene. Det første landet som ga drømmene om selvstendighet liv, var Litauen, som erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen 11. mars 1990.

Resten av Baltikum fulgte etter, og tross motstand og tilbakeslag fra sovjetiske myndigheter ble de baltiske statene anerkjent som selvstendige i september året etter. I desember 1991 var Sovjetunionen definitivt historie.

Blodig natt

Regjeringen i Moskva hadde natten til 19. januar 1991 gått brutalt til verks mot litauiske uavhengighetsforkjempere. Stridsvogner satt inn mot fjernsynstårnet, og ble 14 drept og 700 såret. Tårnet ble inntatt, og sendingene for et fritt Litauen ble stanset.

I 2019 kom en litauisk domstol til at 60 tidligere sovjetagenter var skyldige i krigsforbrytelser i forbindelse med aksjonen. Russland avviser dommen og mener at rettssaken var politisk motivert.

Russland har heller aldri sett på overtakelsen av Baltikum under andre verdenskrig som en okkupasjon og derfor ikke kommet med noen formell unnskyldning til Litauen.

Skriver om historien

Litauen og andre tidligere okkuperte land har nylig kritisert Russland for å bagatellisere overgrep fra kommunisttiden.

Litauens president Gitanas Nauseda anser Russland som den største trusselen mot hans eget land over tid og har lovet å slå tilbake på alle forsøk på å skrive om historien.

Litauen har på sin side fått kritikk for å sammenligne nazistenes jødeutryddelse med undertrykkelse fra kommunistene og for å ha tonet ned det lokale samarbeidet med nazistene under krigen.

Psykologiprofessor Danute Gailiene ved universitetet i Vilnius sier at sovjettiden fortsatt gir traumer til mange generasjoner litauere. Hun mener det vil ta tid å forsone seg med overgrep og feilgrep.

– Vi har ikke som samfunn kommet oss helt gjennom dette. Det er langt igjen, men vi er godt på vei, sier hun.