Erdogan til Brussel for å diskutere flyktningkrise

Recep Tayyip Erdogan skal møte EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen klokken 18 mandag.

Den tyrkiske presidenten ønsker å reforhandle avtalen mellom EU og Tyrkia om håndtering av flyktninger og migranter. I 2016 ble partene enige om en avtale der EU skulle betale milliarder av euro til Tyrkia i bytte mot at tyrkiske myndigheter hindret flyktningene og migrantene i å ta seg til Europa.

Kan få mindre

Erdogan mener byrdefordelingen er urettferdig, med tanke på at Tyrkia for tiden huser over 4 millioner flyktninger, de fleste av dem fra Syria. Presidenten har sagt han vil ha mer penger fra EU, men budsjettkommissær Johannes Hahn sier at det er uaktuelt, skriver Politico.

Hahn sier derimot til tyske Die Welt at den fremtidige økonomiske bistanden vil bli «betydelig lavere enn den har vært de siste fire årene».

– Mange skoler, barnehager og sykehus for flyktninger er allerede bygget og trenger ikke å finansieres én gang til, sier Hahn. Han legger til at støtten i hovedsak skal betales ut gjennom bistandsorganisasjoner, ikke via den tyrkiske regjeringen.

– Bare begynnelsen

Erdogans innenriksminister sa i helgen at presset på EUs yttergrense nå «bare er begynnelsen» og truet med at det kan komme langt flere. Samtidig ga presidenten ordre til kystvakten om å hindre migranter i å krysse Egeerhavet.

Den siste tiden har titusener forsøkt å ta seg fra Tyrkia til EU, hovedsakelig over grensen mot Hellas, etter at Erdogan erklærte at grensen var åpnet fra Tyrkias side. EU står fast på at deres grense fortsatt er stengt.