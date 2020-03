Fengslede i Italia gjør opprør mot virus-bestemmelser

Både i Napoli, i Modena, i Frosinone i det midtre Italia og i Alexandria i nordvest har innsatte protestert mot reglene, ifølge fagforeningen til fengselsansatte. Reglene forbyr blant annet familiebesøk.

I Modena ble to fengselsbetjenter skadd og rundt 20 ansatte måtte forlate fengselet etter at de innsatte lot raseriet løpe av med seg. En innsatt døde søndag under uklare omstendigheter i det samme fengselet.

I Frosinone, sør for Roma, måtte politiet tilkalles da et hundretall fanger barrikaderte seg i en av fengselets avdelinger i protest mot reglene.

De innsatte har satt opp en liste med krav, blant annet retten til å få besøk av familie, og de forsøker å forhandle med fengselsledelsen.

I Poggioreale, som er en forstad til Napoli, har noen av de innsattes familiemedlemmer samlet seg for å støtte dem.