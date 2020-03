2.700 kvinnelige politi beskyttet kvinnemarsj i Mexico

2.700 kvinnelige politibetjenter fra politiets beredskapstropp var utplassert i forbindelse med marsjen, som gikk fra Revolusjonsmonumentet til byens hovedplaza Zócalo.

Protestene mot drap på kvinner er blitt stadig mer intense de siste årene, og et særdeles brutalt drap på en 25 år gammel kvinne i Mexico by som hennes partner sto bak, har nylig fyrt enda mer opp under raseriet mot kvinnedrapene.

Ifølge offisiell statistikk ble 3.825 kvinner drept i landet i fjor, en økning på 7 prosent – det vil si ti drepte kvinner hver dag. I tillegg forsvinner tusener uten spor årlig.

Mexicanske kvinner planlegger en streik over hele landet mandag, der millioner av kvinner og jenter ventes å bli hjemme fra jobb og skole og avstår fra å gjøre noe arbeid i sine hjem.