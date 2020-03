Trump avviser kritikk for håndtering av corona

500 tilfeller av viruset er nå registrert i 30 delstater etter at Oregon søndag kom på listen, og 60 millioner mennesker i California og New York er berørt av krisetiltak.

Ytterligere to dødsfall er registrert i delstaten Washington. Dermed er totalt 21 mennesker døde av viruset i USA, hvorav 18 i Washington. De fleste av dødsfallene, også de to siste, har skjedd på samme sykehjem utenfor Seattle.

Trump anklages for å ha kommet med stadig desinformasjon, men svarer med å legge skylda på mediene for å prøve å framstille ham i et dårlig lys.

– Vi har en perfekt koordinert og finjustert plan i Det hvite hus for vårt angrep på koronaviruset, tvitret han søndag.

Tatt på senga

Men den republikanske guvernøren i Maryland, Larry Hogan, sier til NBC at Trump ikke kommuniserer slik han skulle ønske han gjorde, og New Yorks guvernør Andrew Cuomo sier at de føderale myndighetene er tatt på senga og har hemmet delstatenes respons på viruset.

Gang på gang er Trump blitt kritisert for å ha motsagt rådene og opplysningene til hans egen administrasjons eksperter.

Han har blant annet tonet ned trusselen og sagt at tallet på tilfeller går ned i stedet for opp, at en vaksine snart er tilgjengelig, trass i at det vil ta minst ett år, og at offisielle tall på døde er falske nyheter.

Hans fokus var fra starten å stanse innreise til USA fra Kina og innføre karantener for å holde viruset borte fra USA. Eksperter sier at det kan ha forsinket viruset noe, men de mener at administrasjonen har vært mer opptatt av å presentere seg i et godt lys enn av å forberede seg.

USA hadde lenge få smittede, men den siste uka har antall registrerte smittede økt stadig raskere.

Kraftige budsjettkutt

En viktig anklage er at USAs senter for smittevern CDC utviklet sin egen metode for testing, som var mangelfull, i stedet for å bruke metoden som Verdens helseorganisasjon anbefaler.

Kritikerne peker også på at kraftige kutt i CDCs budsjett og at Det hvite hus har fjernet en stilling i Det nasjonale sikkerhetsråd om respons på pandemier.

Under et besøk hos CDC i Atlanta før helgen sa Trump også at han ville foretrekke at flere tusen mennesker som er utsatt for viruset om bord på cruiseskipet Grand Princess utenfor California, ikke slippes i land for at ikke tallet på virustilfeller i USA blir høyere.

Søndag ble det bestemt at skipet skal legge til kai i Oakland, og at alle amerikanere om bord skal sendes til karantenesentre i militærleirer i California, Georgia og Texas, der de skal testes for viruset, mens utenlandske passasjerer blir satt på fly hjem.