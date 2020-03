Frankrike forbyr arrangementer med over 1.000 mennesker

Det opplyser den franske helseministeren Olivier Véran søndag kveld samtidig som tallet på døde i Frankrike har steget til 19, og 1.126 smittetilfeller er bekreftet.

– Alle samlinger med over 1.000 mennesker er forbudt fra og med nå, sier Véran.

Han legger til at myndighetene vil legge fram en liste over arrangementer som ansees som så viktige at de får unntak fra forbudet, som blant annet demonstrasjoner.