Hellas forlenger grensegjerder

– Vi har besluttet med umiddelbar virkning å forlenge grensegjerdet i tre ulike områder, opplyser kilden, som vil være anonym.

Han la til at strekningen som skal bygges sør for området som er mest under press, er 36 kilometer lang. Det nåværende gjerdet skal også oppgraderes.

Titusener av migranter og asylsøkere har forsøt å presse seg gjennom grensa fra Tyrkia de siste ukene etter at president Recep Tayyip Erdogan åpnet grensa på tyrkisk side for migranter som ønsker seg til Europa.

Det har vært tallrike sammenstøt der grensestyrkene har brukt tåregass, og migrantene har kastet stein. Hellas har forsterket grensevaktene med politi fra rundt om i landet.

Tyrkiske styrker har også med jevne mellomrom skutt tåregass mot de greske politistyrkene, og Hellas beskylder tyrkisk politi for å ha hjulpet migrantene med å kutte over grensegjerdet.

Tyrkia på sin side beskylder greske grensevakter for å bruke makt mot migrantene. De sier at mange er såret, og at minst fem er drept. Det avviser Hellas.