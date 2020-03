Mexicanske kvinner går til streik

Etter et år med opphetet debatt og stadig flere protester mot den omfattende volden, inkludert drap, har aktivister oppfordret kvinner over hele landet til å bli hjemme fra jobben og la være å gjøre noe hjemme.

Det er fortsatt uklart hvor mange som vil delta, og det foregår en intens debatt om det å gjøre seg usynlig en dag blir et vellykket politisk utspill eller ikke.

En rekke kvinner har gjort det klart at de er med. Tannlegen Jesica Solis sier at hun ikke åpner sitt kontor mandag, og Maria Pérez har sagt til sin mann at hun ikke løfter en eneste tallerken hjemme.

I Mexico by er det ventet at 20.000 kvinner deltar i en protestmarsj på kvinnedagen søndag. Mindre marsjer og demonstrasjoner blir arrangert en rekke andre steder i landet.

Flere større firmaer, banker, medier og advokatkontorer sluttet seg til protesten og oppfordret folk til å delta. Industriforbundet Coparmex ber sine 36.000 medlemsfirmaer støtte tiltaket.

Ikke alle kvinner støtter aksjonene. Noen sier de er meningsløse eller ledd i en agenda som prøver å få abort gjort lovlig i det katolske landet.

Ifølge offisiell statistikk ble 3.825 kvinner drept i Mexico i fjor, 7 prosent flere enn året før. Det betyr over ti drepte kvinner per dag gjennom hele året. I tillegg er tusener forsvunnet uten spor.