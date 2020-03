Trump sier han ikke er bekymret for viruset

Myndighetene i Maryland opplyste lørdag at en person som var til stede på en konservativ konferanse i forstaden Oxon Hill, der både Trump og visepresident Mike Pence talte, har testet positiv.

Det hvite hus sier det ikke er noe som tyder på at Trump eller Pence var i nærheten av personen som er smittet.

Trump signerte fredag en ekstrabevilgning på 8,3 milliarder dollar til bekjempelse av coronaviruset i USA.

Prøver å nedtone

Men både under signeringen og senere har han tonet ned alvoret, til dels i strid med advarsler fra amerikanske helsemyndigheter, og han er blitt sterkt kritisert for gjentatte ganger å ha motsagt sine egne eksperter.

– Dere må bare være rolige, det vil gå over, sa han ved signeringen og la til at «landet og økonomien er i god stand».

Under et besøk hos Centers for Disease Control (CDC) i Atlanta fredag forsvarte han administrasjonens håndtering av epidemien og forsøkte å forsikre amerikanerne om at viruset er under kontroll.

Bør bli om bord

Men han sa også at han ville foretrekke at flere tusen mennesker som er utsatt for viruset om bord på cruiseskipet Grand Princess utenfor California, ikke slippes i land for at ikke tallet på virustilfeller i USA blir høyere.

Han sa også at alle kunne teste seg, selv om helsemyndighetene er bekymret for at de ikke har nok utstyr til å gjøre alle testene som trengs.

Tidligere har han sagt at en vaksine mot coronaviruset vil være klar innen få måneder, til tross for at utviklingen av en slik vaksine vil ta minst ett år.

Avviste CDC-plan

Lørdag avviste Det hvite hus å godkjenne en plan fra CDC om å advare eldre og syke mot å fly på kommersielle fly, som et ledd i beskytte dem mot smitte.

CDC oppdaterte senere sin hjemmeside med en forsiktig oppfordring til eldre med alvorlige hjerte- og lungeproblemer om å holde seg mest mulig hjemme, uten å nevne fly.

USA har foreløpig sluppet lettere fra epidemien enn mange andre land, men i de siste dagene har antall smittede og døde også i USA økt.

Det er nå registrert over 400 smittede i de fleste av delstatene og til sammen 19 døde, hvorav 16 bare i delstaten Washington, de fleste på det samme sykehjemmet i utkanten av Seattle.