Stigende hav og erosjon kan ødelegge mange av verdens strender innen år 2100, dersom klimaendringene fortsetter.

Det viser en ny studie der forskere har undersøkt satellittbilder for å se hvordan strandlinjen har forandret seg i løpet av de siste 30 årene – og simulert hvordan global oppvarming kan påvirke strendene i framtiden.

– Våre funn viser at rundt halvparten av verdens strender vil oppleve erosjon på over 100 meter. Det er sannsynlig at de vil gå tapt, sier Michalis Vousdoukas til nyhetsbyrået AP.

Australia kan miste over 12.000 kilometer strandlinje



Det er forskere fra EUs Joint Research Centre i Ispra i Italia som har gjennomført studien, som ble publisert mandag i journalen Nature Climate Change.

Australia er blant landene som vil bli hardest rammet. Her er litt over 12.000 kilometer strandlinje i faresonen, ifølge studien.

Men også mindre land som Gambia og Guinea-Bissau i Vest-Afrika kan miste opp mot 60 prosent av sine strender.

– Endringene langs kysten vil i stor grad påvirke verdens kystlinjer, skriver forfatterne.

Strender er viktige for rekreasjon, turisme, plante- og dyreliv, samtidig som de fungerer som naturlige barrierer som beskytter viktige kystsamfunn mot bølger og storm.

Har flyttet bygninger i Danmark



I Danmark har det gjennom en årrekke blitt tilført sand for å forhindre at havet spiser seg innover kysten. Erosjonen langs Danmarks kyst har ført til at flere har vært nødt til å redde feriehusene sine fra å falle i havet. I fjor ble et fyrtårn flyttet 80 meter fra kysten nordvest i landet.

I 120 år hadde det stått på samme sted. Før det ble flyttet risikerte det å styrte i havet, ettersom erosjonen årlig spiser opp mellom to og fire meter av kysten.

Om cirka 40 år er det ventet at det igjen vil befinne seg tett på havet.

I studien tok forskerne utgangspunkt i to ulike scenarier, ett der jordens gjennomsnittstemperatur stiger med 2,4 grader innen 2100 og et annet der økningen er dobbelt så høy.

Parisavtalens målsetting om at det helst ikke bør bli mer enn 1,5 grader varmere dette århundret, mener forskerne ikke lenger er realistisk.

Forskerne mener likevel at rundt 40 prosent av strendene i verden kan komme utenfor farenivået om verden klarer å redusere utslippene av klimagassene.

