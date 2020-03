Sjuende virusoffer fra cruiseskip i Japan er død

Dermed er til sammen sju døde av virussykdommen om bord på skipet.

Den sjuende døde er en mann, hvis nasjonalitet foreløpig er ukjent, melder den japanske TV-kanalen NHK. De øvrige døde er én britisk mann og fem japanere.

Cruiseskipet var i karantene utenfor kysten av Japan i februar. Over 700 av personene som var om bord på skipet, har fått påvist smitte.

Japanske myndigheter har fått kritikk for håndteringen av situasjonen, blant annet etter at det ble kjent at passasjerer som fikk gå i land, likevel var bærere av viruset.

