Artikkelen er først publisert av Dagsavisen.

– Det var som om vi var bestevenner, minnes den demokratiske velgeren Brian Keane.

Det er over 30 år siden han møtte Joe Biden første gang. Keane var student, og hadde vært med på å invitere den demokratiske senatoren til universitetet sitt.

Han hadde aldri møtt senatoren før. Men Biden hilste overstrømmende på studenten da han ankom. Keane ble bergtatt av talen hans. Etterpå ville Biden ut på bar for en prat.

Om lag 20 år senere møttes de igjen. Biden kjente umiddelbart Keane igjen, og visste hvor de hadde truffet hverandre.

– Han elsker folk, og det er det jobben går ut på. Og hvis du elsker folk, gjør du det bra hos folk, forteller Brian Keane til The New York Times i podkasten Daily.

Sorg

Spillet har snudd i Demokratenes kandidatkamp. Etter en elendig start er Biden på banen igjen etter supertirsdag.

Han har sine åpenbare svakheter. Han er 77 år, og kan framstå som fomlete, uskjerpet og på leting etter ord. Han blir beskyldt for å være en «gårsdagens politiker» som ikke står for endring.

Men han har noen klare fordeler. En del av dem handler om hans personlighet og langvarige tilstedeværelse i amerikansk politikk.

Han er en kjent, og for mange, kjær, politiker. Folk sier det er noe nært og trygt med Biden. Han oppfattes som anstendig.

Han har også en spesiell personlig historie. Han har opplevd mer sorg og tragedie i livet enn de aller fleste, og gjennom det har han også hjulpet andre.

Da tragedien rammet

Livet kunne knapt sett lysere ut for 30 år gamle Joseph Biden da han i november 1972 ble valgt inn til Senatet for delstaten Delaware, etter først å ha blitt levnet få sjanser i valget.

Han hadde kone og tre små barn: To sønner på tre og to år, og en liten datter på ett år.

Joe Biden som 30-åring og nyvalgt senator 13. desember 1972. Fem dager senere opplevde han sitt livs tragedie. Foto: NTB scanpix Foto: AP

Rett før jul det året skjedde det som skulle endre livet hans for alltid. Bilen kona Neilia og barna kjørte i, ble påkjørt av en lastebil. Kona og datteren døde. Sønnene ble skadet, men klarte seg.

– Jeg begynte å forstå hvordan fortvilelse kunne få mennesker til å gi opp, hvordan selvmord ikke bare var en løsning, men en rasjonell løsning, har Biden senere skrevet.

Tanken på de to små sønnene fikk ham fra det.

– Jeg visste at jeg ikke hadde noe annet valg enn å holde meg i live, har Biden skrevet i sin selvbiografi.

Gift på nytt

Han ville ikke inn i Senatet, gitt omstendighetene. Men han ble overtalt til å prøve i seks måneder.

I januar 1973 ble Joe Biden sverget inn som senator i en seremoni på sykehuset der den ene sønnen fortsatt var innlagt.

I 1977 giftet Joe Biden seg igjen. Jill Biden, som har jobbet som engelsklærer i 30 år, har siden vært hans ektefelle. Sammen har de en datter.

Joe Biden med kona Jill under et valgkamparrangment nylig. Jill Biden er utdannet lærer, og brenner for utdanning. Foto: NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Biden ble gjenvalgt gang på gang, og forsøkte seg som presidentkandidat for Demokratene foran 1988-valget. Han trakk seg svært tidlig, blant annet etter beskyldninger om plagiat. Han hadde i en tale brukt setninger som lignet veldig på noe tidligere Labour-leder Neil Kinnock i Storbritannia hadde sagt i en tale.

Obamas makker

Biden fortsatte som senator de neste to tiårene. I 2008 prøvde han seg igjen i kampen om å bli presidentkandidat for partiet, men trakk seg allerede etter første runde i nominasjonsvalget.

Det året skulle likevel bli starten på Bidens inntreden for alvor på den nasjonale og internasjonale scenen. Vinneren av Demokratenes kandidatkamp, Barack Obama, lanserte nemlig Joe Biden som sin visepresident. Biden hadde tyngde på utenriks- og sikkerhetspolitikk, og appellerte til middelklasse- og arbeiderklassevelgere, noe som kunne hjelpe Obama med å bli valgt som president.

Biden var visepresident i Obamas åtte år ved makten.

Særlig mot slutten av Obamas andre presidentperiode ble det bemerket at han og Joe Biden lot til å ha et nærmere samarbeid enn man ofte ser mellom en amerikansk president og visepresident. Scanpix/AP.

Ny sorg

I 2015 opplevde Joe Biden enda en gang å miste en av sine nærmeste. Sønnen Beau døde av kreft, 46 år gammel.

En måned senere skjedde den såkalte Charleston-massakren i South Carolina, der en mann med rasistisk motiv gikk inn i en afroamerikansk kirke og skjøt og drepte ni mennesker.

Biden fløy ned til South Carolina og snakket i kirken.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si noe som kunne fjerne smerten til familiene og kirken. Men jeg vet av erfaring, og jeg ble minnet på det igjen for 29 dager siden, at ingen ord kan reparere et knust hjerte, sa Biden til de sørgende.

Slik han har gjort mange ganger, knyttet han sin personlige historie til hva andre mennesker har opplevd. Mange amerikanere ser på ham som en varm og personlig politiker, som har stilt opp og vært der for dem, og som «snakker fra hjertet».

Tidligere FN-ambassadør Samantha Powers trakk fram dette tidligere denne uka. Da hun jobbet under Obama erfarte hun at Biden gir sitt private mobilnummer til folk som er i sorg, i tilfelle de trenger noen å snakke med.

– Folk ser seg selv i Joe Biden , skrev hun på Twitter.

Vendepunkt

Nettopp den afroamerikanske velgergruppen har han fått et godt forhold til. Afroamerikanske velgere regnes som den mest lojale velgergruppen til det demokratiske partiet. Biden har i mange år hatt en nær relasjon til mange svarte ledere, og årene som visepresident under Obama har også gjort sitt til Bidens tekke i denne velgergruppen.

Det var også derfor Biden i år satte sin lit til nominasjonsvalget i South Carolina, til tross for at de elendige resultatene i de tre første delstatene førte til at mange tenkte at han burde avskrives.

Den solide seieren i South Carolina feide tvilen av banen. Det førte igjen til at to andre moderate kandidater, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar, trakk seg og stilte seg bak Biden rett før supertirsdag. Dermed var den moderate siden mer samlet mot Bernie Sanders.

Da supertirsdag kom, var tvilen om hvorvidt Biden fortsatt var å regne med, borte. Han sikret seg det som er blitt beskrevet som det største politiske comebacket i moderne amerikansk historie.

Ny test

Dermed sees Biden igjen på som en potensiell vinner. Han klarte å trekke mange ulike folkegrupper, og valgdeltakelsen gikk opp i mange av statene han vant supertirsdag. Det er duket for duell mellom ham og Bernie Sanders.

Det mangler ikke på advarsler mot Biden, som at mange ser på ham som «gammelt nytt». Der Sanders tar til orde for en radikal endring som virkelig kan gi endringer, står Biden mer for en fortsettelse av hva som var før Trump.

Det store spørsmålet er hvem som kan sanke flest stemmer mot Trump når det virkelig gjelder i høst. Det er den vurderingen de demokratiske velgerne som fortsatt ikke har avlagt sine stemmer, må ta. Neste test kommer allerede tirsdag, da det er «minisupertirsdag», og seks delstater skal i ilden.

Brian Keane, demokraten som møtte Biden for 30 år siden som student, er kanskje som mange andre demokratiske velgere nå. Han, som lenge hadde likt Biden så godt, ble skeptisk igjen for en stund siden. Han ble ikke imponert over Biden i debatter.

Så kom kjempeseieren i South Carolina, og Bidens seierstale.

– Den ga håp og la fram en agenda, sier Keane.

Godfølelsen kom tilbake. Og Biden kom tilbake.

