Rettssaken om nedskytingen av fly i Ukraina starter

298 passasjerer og besetningsmedlemmer var om bord i Malaysia Airlines' Boeing 777 da det ble skutt ned med et russisk BUK-missil over Ukraina i juli 2014.

De fleste var nederlendere, men det var også 38 australiere på flyet, som var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur.

De fire tiltalte er tre russere og en ukrainer fra den ukrainske separatistbevegelsen øst i landet. Ingen av dem er til stede i retten, og Russland har nektet å utlevere dem. De er tiltalt for drap og for med overlegg å ha ødelagt et fly, noe som medførte at 298 mennesker ble drept.

Samarbeidet

Ifølge tiltalen samarbeidet de fire om å skaffe til veie det russiske BUK-missilet og sette det opp med den hensikt å skyte ned et fly.

Det betyr ikke at de fysisk trykket på knappen, men heller at de med sine handlinger hadde ansvaret for at flyet ble skutt ned, ifølge Marieke de Hoon ved Vrije Universiteit i Amsterdam.

De fire tiltalte er Igor Girkin, en tidligere russisk spion med tilnavnet Strelkov, som var med på å starte krigen i Øst-Ukraina og deretter styre området med jernhånd, Sergej Dubinskij, en tidligere russisk etterretningsoffiser som styrte etterretningen for separatistene, hans assistent, den russiske offiseren Oleg Pulatov, og ukraineren Leonid Khartsjenko, som ledet en separatistisk kampgruppe og anklages for å ha skaffet til veie utskytingsrampen for raketten.

Siden de fire ikke er til stede i retten, gjennomføres rettssaken i henhold til en kombinasjon av folkeretten og nederlandsk lov, som åpner for at de kan stilles for retten in absentia. Om de blir funnet skyldig, kan de få 30 år til livstid i fengsel.

Flest nederlendere

Rettssaken finner sted i Nederland dels fordi flyet med flightnummer MH17 tok av fra Schiphol-flyplassen ved Amsterdam, dels fordi 196 av de drepte var nederlendere.

Det var også Nederland som ledet den fem år lange etterforskningen, med medvirkning av Malaysia, Belgia, Australia og Ukraina.

Pårørende av de drepte ventes å spille en aktiv rolle i retten. De vil kunne følge med på rettssaken fra et rom som er vernet mot mediene, og de vil også bli spurt om å gi vitnemål og sette fram krav om erstatning.

Etterforskerne kom til at det var en prorussisk opprørsgruppe i Donetsk-regionen i det østlige Ukraina som gjennomførte nedskytingen med et russisk BUK-missil som de hentet fra Russland.

Russland har hele tiden benektet at de var involvert i nedskytingen, og har kommet med den ene alternative teorien etter den andre som legger skylden på alle andre enn dem selv.

