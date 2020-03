Trump saksøker CNN

Trumps folk anklager CNN for å ha offentliggjort falske og ærekrenkende kommentarer om at de har bedt Russland om hjelp til årets valgkamp.

Det er tredje gang på to uker at en medieorganisasjon blir saksøkt av Trumps folk for kommentarer i spalter. Tidligere er både New York Times og Washington Post beskyldt for det samme.

I anklagen heter det at kommentatoren Larry Noble ikke hadde ført bevis for påstandene i en kommentarartikkel som ble publisert på CNNs nettside i juni i fjor, og at både CNN og Noble viste et mønster av partiskhet mot Trump.

Vakte vrede

Artikkelen i Washington Post som vakte vrede hos Trumps folk, var en som hevdet at Trumps kampanje ønsket russisk hjelp velkommen under valgkampen i 2016.

Uka før ble New York Times saksøkt for en spalte skrevet av Max Frankel der han antydet at Trump og Russland hadde en forståelse om å bytte hjelp til valgkampen mot en mer positiv politisk linje overfor Russland.

Valgkampen til Trump forsøker å sende et signal til mediene og offentligheten om at kritikk av presidenten vil bli tatt ille opp, sier Brian Hauss i borgerrettighetsorganisasjonen ACLU.

Farlig for alle

Grunnlovseksperten Theodore Boutrous skriver i Washington Post at Trump-kampanjen neppe når fram med saken i retten. Saken kan virke fjollete, men hensikten bak er alvorlig og farlig for oss alle, skriver han.

Alle de tre mediene har vært hyppige mål for Trumps tvitring mot pressen, som han hevder trykker «falske nyheter».

Bekymring den siste tiden for utenlandsk innblanding i årets valg har kastet en lang skygge over Trump. I sin rapport i fjor kom spesialetterforsker Robert Mueller fram til at Russland søkte å påvirke valget i 2016 for å hjelpe Trump til å bli valgt, men uten at det kunne påvises at Trump visste om det.