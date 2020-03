– Migrantavtalen mellom EU og Tyrkia er død

EU og Tyrkia ble i 2016 enige om en avtale der Tyrkia fikk løfter om 3 milliarder euro i støtte mot å begrense tilstrømmingen av flyktninger og migranter til Europa.

– La oss være ærlige nå, denne avtalen er død, sier Mitsotakis i et intervju med CNN fredag.

Statsministeren anklager Tyrkia for å «bistå» i den pågående krisen som bygger seg opp på grensen mellom Tyrkia og Hellas.

Dit har titusenvis av flyktninger og migranter strømmet til etter at Tyrkia for en uke siden opphevet grensekontrollen og erklærte at grensene til Europa var åpne.

Men Hellas har ikke åpnet sine grenser, og nå står tusenvis av mennesker fast på grensen. De som forsøker å ta seg over, blir stanset av greske vakter som har brukt tåregass og sjokkgranater for å presse migrantene tilbake.