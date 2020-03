Over 6.000 virussmittet i Sør-Korea

Sør-Korea og Italia er de to landene utenfor Kina som er hardest rammet. Torsdag var det påvist over 3.800 smittede i Italia, og fredag meldte helsemyndighetene i Sør-Korea at de hadde registrert 518 nye tilfeller. Dette bringer smittetallet i Sør-Korea opp i 6.284.

Sju flere hadde fredag også dødd av covid-19, og i alt er 42 mennesker i Sør-Korea nå meldt døde av sykdommen.

Utbruddet i Sør-Korea preges av at 60 prosent av de smittede kommer fra byen Daegu og miljøet rundt den kristne sekten Shincheonji-sekten. Leder Lee Man-hee, som også er grunnlegger av sekten, er pågrepet og anklaget for drap og brudd på smittevernloven.

Italienske myndigheter opplyste i går at 148 mennesker er døde som følge av koronaviruset etter at ytterligere 41 mennesker døde fra onsdag til torsdag.