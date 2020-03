Flyktninger i Idlib tviler på våpenhvile

Etter at våpenhvilen i Idlib-provinsen trådte i kraft midnatt, ble det meldt om en forsiktig ro i området. Men helt fram til fristen gjennomførte alle partene angrep, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det er uvisst hvordan situasjonen vil påvirke den humanitære situasjonen for de nær én million internt fordrevne. Store deler av Idlib er lagt i grus etter at den syriske regjeringshæren med støtte fra militser og Russland iverksatte en kraftig opptrapping av offensiven mot det opprørskontrollerte området i desember.

Og den humanitære situasjonen er fortsatt prekær.

Tviler på bedring

Mange av dem har håpet av Tyrkia vil åpne grensen, og har slått seg ned i et stadig krympende område ved grensen som fortsatt er kontrollert av opprørere. Titusenvis har verken tak over hodet eller mulighet til å holde varmen, men grensen er fortsatt stengt. Flyktningene føler seg langt fra trygge på at den russisk-tyrkiske våpenhvilen vil vare.

– Den vil ta slutt slik som de tidligere, sier Mouawiya Afha, en 33 år gammel firebarnsfar fra Sarmin sør i Idlib.

Den russisk-tyrkiske avtalen er imidlertid også ment å skape en «sikkerhetskorridor» langs hovedveien M4 i Nord-Syria, der russiske og tyrkiske styrker er ment å gjennomføre felles patruljeringer fra 15. mars.

Russland orienterer i FN

Fredag skal situasjonen opp i et lukket møte i FNs sikkerhetsråd, der Russland blant annet vil orientere om avtalen.

EUs utenriksministre samles dessuten til et ekstraordinært møte om konflikten i Syria og flyktningkrisen i regionen.

Tyrkia har lenge støttet enkelte av opprørsgruppene som har kjempet mot det syriske regimet nordvest i Syria, men det viktigste for landet ser nå ut til å være å hindre at nye hundretusener syriske flyktninger tar seg til landet. Tyrkia har tidligere tatt imot 3,6 millioner syriske flyktninger.

Den siste uken har Tyrkia krevd at EU støtter landets militæroperasjon i Idlib, samtidig som myndighetene har erklært at landet har åpnet dørene til EU og sluttet å hindre at flyktninger og migranter tar seg helt inn til den greske grensen nordvest i landet.

– Drepte syriske soldater

Omtrent samtidig som våpenhvilen trådte i kraft natt til fredag, meldte det tyrkiske forsvarsdepartementet at tyrkiske styrker dagen før drepte 21 soldater fra den syriske regjeringshæren via Twitter.

Angrepet skal ha vært et svar på at to av landets egne soldater ble drept av syriske regjeringsstyrker.

Den tyrkiske regjeringen har fått hard kritikk fra sin egen opposisjon som følge av at flere titall tyrkiske soldater er blitt drept i landets militære engasjement i Syria.

Kolonneangrep

Nylig ble 33 tyrkiske soldater drept og mange såret da syriske regjeringsstyrker angrep en tyrkisk militærkolonne i Idlib. Det var etter dette at Tyrkia erklærte at landet ikke lenger ville stanse flyktninger og migranter på vei til Europa.

Foruten angrepene fra syriske og tyrkiske styrker angrep også russiske kampfly mål i utkanten av Idlib og den vestlige siden av byen Hama like før fristen for våpenhvilen inntrådte.

Våpenhvilen ble kunngjort i Moskva torsdag etter et møte mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin.