Studie: Coronaviruset har mutert til en ny variant

I en studie har forskere ved Universitetet i Beijing og Institut Pasteur i Shanghai identifisert to varianter av viruset, som så langt har tatt livet av over 3.000 mennesker.

Ifølge studien ser den nyeste av de to variantene ut til å være mer aggressiv enn den andre, skriver The Telegraph.

Den ene typen, kalt S-typen, er mildere og mindre smittsom enn den nyere L-typen, som ser ut til å være mer aggressiv og spre seg raskere, skriver forskerne.

Slik beskytter du deg mot koronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

L-typen utgjorde 70 prosent av de analyserte tilfellene i studien. Men selv om L-typen ser ut til å spre seg raskere, har utbredelsen av L-typen relativt til S-typen trolig falt siden virusutbruddet begynte, ifølge forskerne.

Ifølge studien er det også sannsynlig at en smittet i USA som testet positivt på coronaviruset 21. januar, hadde begge variantene.

Studien er publisert få dager etter at helseeksperter fra den britiske regjeringen advarte om at viruset kunne treffe Storbritannia i «flere bølger». Det er frykt for at en vaksine ikke vil hjelpe mot den aggressive varianten.

Eksperter som ikke har deltatt i studien, sier funnene er interessante, men advarer mot å trekke håndfaste konklusjoner fra en foreløpig studie, melder Reuters. Forskerne bak studien skriver selv at deres funn krever ytterligere, omfattende studier for å bedre forstå virusets utvikling.