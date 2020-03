FNs norske Syria-utsending oppfordrer til snarlig løsning i Idlib

– Jeg er sikker på at dere alle står bak meg i oppfordringen til dem om å finne en umiddelbar diplomatisk løsning som kan redde sivile fra ytterligere lidelser, og som kan føre til bedre betingelser for en politisk prosess, sa Pedersen til utenriksministrene i Den arabiske liga i Kairo onsdag.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som støtter noen opprørsgrupper i Idlib-provinsen i Syria, skal møte sin russiske motpart Vladimir Putin, som står på det syriske regimets side, i Moskva torsdag.

Det syriske regimet har siden desember holdt gående en offensiv mot opprørere i Idlib nordvest i Syria. Dette er den siste store skansen som fortsatt er opprørskontrollert i Syria etter snart ni år med krig.

Spenningen i Idlib har økt de siste dagene etter at Tyrkia har iverksatt sin egen offensiv mot det syriske regimet, etter at over 50 tyrkiske soldater de siste ukene er blitt drept i Idlib.

Pedersen kaller direkte sammenstøt mellom det syriske regimet og tyrkiske styrker en bekymringsfull utvikling.

Ankara og Moskva står på hver sin side i krigen, men samtidig holder de forhandlingskanalene åpne. Erdogan har sagt at han håper en våpenhvile vil bli raskt implementert når han møter Putin torsdag.

– Veien fra krig til fred er ganske enkelt svært vanskelig. Det er svært liten tillit til å ta steget fram og ikke nok politisk vilje til å gjøre det, sa Pedersen onsdag.