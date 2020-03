Korona endrer verdens hilsemåter

Håndtrykk, franske kyss på kinnet eller en god klem er blitt fy-fy. Verden over er folk i ferd med å endre sine hilsevaner av frykt for å bli smittet av koronaviruset.

I Kinas hovedstad Beijing er det satt opp røde plankevegger der folk får beskjed om å ikke trykke hender på vanlig vis, men heller folde egne hender til hilsen. Og gjennom byen gjaller høyttalere som oppfordrer folk til å gjenoppta den tradisjonelle gong shou-hilsenen – en knyttet neve i motsatt håndflate – for å si hei.

Det var i Kina viruset, som til nå har tatt over 3.000 liv verden over, først oppsto.

Franske kysseråd

I Frankrike er avisene fylt med råd om hvordan man kan erstatte den vanlige hilsenen med kyss på kinnet, en svært dagligdags foreteelse blant franskmenn flest, og håndtrykk.

Etiketteekspert Philippe Lichtfus sier til mediene at å se hverandre inn i øynene kan fungere godt nok som en hilsen.

Og som et tegn i tiden ville ikke Tysklands innenriksminister Horst Seehofer ta imot statsminister Angela Merkes utstrakte hånd mandag, men smilte i stedet og holdt hendene for seg selv. Det førte til latter hos begge, før Merkel vinket med hånden i stedet.

Hilser med føttene

I Brasil råder myndighetene folk til å slutte å dele på metallsugerørene som gjerne blir brukt i den populære koffeinrike drinken mate, og i hvert fall til å slutte å kysse, selv om det bare er på kinnet.

I Iran, der minst 66 personer har dødd av viruset, har en video som viser tre venner som hilser med føttene, gått viralt.

På New Zealand har flere utdanningsinstitusjoner midlertidig forlatt den gamle maori-tradisjonen med å hilse ved å gni nesene mot hverandre, mens folk på nabokontinentet Australia blir oppfordret til å bytte ut håndtrykket med et klaps på ryggen.

Rammer tradisjon

Koronautbruddet kan også ramme en kjær tradisjon i Spania, nemlig å kysse hender og føtter på skulpturer av jomfru Maria i uka før påske. Med mindre enn en måned igjen, kan ritualet bli forbudt.

– Det er et av tiltakene vi vurderer, sier talsmann for nasjonale helsemyndigheter, Fernando Simon.

I Polen, et av Europas mest katolske land, blir innbyggerne nå oppfordret til ikke å ta nattverdskjeksen i munnen, men i hendene, eller aller helst å spise en symbolsk kjeks.