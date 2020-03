Biden: – De kaller det ikke supertirsdag for ingenting

– Det er en god kveld, det er en god kveld. Det ser ut til at den blir bedre. De kaller det ikke supertirsdag for ingenting, sa Biden fra et valgarrangement i Los Angeles.

Den tidligere visepresidenten sto på scenen sammen med sin kone Jill og hans søster. Under talen stormet to demonstranter scenen. Disse ble fjernet fra scenen, og Biden fortsatte talen sin, skriver CNN.