Mangel på dopapir i Australia som følge av virusfrykt

Australias største butikkjede Woolworth har innført restriksjoner på fire pakker toalettpapir per kunde for å sikre at flere får tilgang til produktet.

Bilder delt på sosiale medier de siste dagene viser tomme butikkhyller på flere varer, blant annet toalettpapir, pasta og hermetikk.

Butikker har også meldt om mangel på masker og håndsprit som følge av frykten for koronaviruset. I Australia er det bekreftet 41 tilfeller, inkludert ett dødsfall.

Statsminister Scott Morrison sier han har snakket med landets to største butikkjeder – Woolworth og rivalen Coles – om deres respons på panikkshoppingen.

– Jeg kan forstå hvorfor folk er bekymret og går til butikken og gjør slike ting. Men rådet er at det ikke er nødvendig, sa Morrison til 2GB Radio onsdag.