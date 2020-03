Bloomberg har brukt aller mest på reklame i forkant av supertirsdag

Den styrtrike tidligere borgermesteren i New York har brukt 560 millioner dollar, nesten 5,2 milliarder norske kroner, på reklame på TV, radio og internett i forkant av supertirsdag. Det viser tall fra Kantar Media/CMAG, skriver CNN.

Deretter på lista følger en annen milliardær, Tom Steyer. Han trakk seg etter at han ikke vant lørdagens nominasjonsvalg i South Carolina. Steyer har brukt 210 millioner dollar på reklame for å overbevise velgerne om at det er han som kan slå Donald Trump.

President Trump har brukt 60 millioner dollar på reklame, som den tredje på lista.

Deretter følger Bernie Sanders som har brukt 55 millioner dollar på reklame, og Pete Buttigieg, som har avsluttet sin kampanje, har brukt 36 millioner dollar.

Elizabeth Warren har brukt 27 millioner dollar på reklame, mens Amy Klobuchar, som har trukket seg, har brukt 17 millioner. Tidligere visepresident Joe Biden er den som har brukt nest minst på reklame, 16 millioner dollar. Sist på lista er Tulsi Gabbard, som har brukt 5,5 millioner dollar.

Supertirsdag regnes som den største og mest avgjørende begivenheten i det amerikanske nominasjonsvalget. 14 delstater holder valg, blant dem Texas og California, og cirka en tredel av delegatene står på spill.