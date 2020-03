NASA søker nye astronauter

NASA vil sende en mann og den første kvinnen til månen innen 2024. Disse skal rekrutteres fra den kommende astronaut-klassen. Siden går ferden mot Mars på midten av 2030-tallet.

Annonsen for nye astronautkandidater er lagt ut på nettstedet USAJobs.

Astronautene vil få opplæring i astronautiske grunnferdigheter i to år. Etter dette kan de kvalifisere til aktiv tjeneste i rommet, både ved den internasjonale romstasjonen og ved test av nye romfartøy, melder CNN.

Konkurransen er knallhard. Forrige gang NASA åpnet for jobbsøknader for nye astronauter i 2015 var det 18.300 søkere. Av disse ble kun 11 utvalgt.

Siden 1960-tallet har 350 personer blitt opplært som astronautkandidater hos NASA. Det er i dag 48 personer i det aktive astronautkorpset.

Fristen for å søke stillingen er 31. mars, og man må være amerikansk statsborger, ha en høyere grad i et realfag, og minst to års relevant yrkeserfaring. Lønna ligger på 972.000 til 1,5 millioner kroner årlig.

Video: Historisk NASA-bilde er 30 år:

Les også:

NASA-pioner Katherine Johnson er død

NASA finner bevis for Mars-skjelv

NASA har pusset opp ikonisk bilde av jorden som en prikk