Økende ekstremisme i det tyske forsvaret

Den tyske militære etterretningen (MAD) har også avdekket 14 personer med ekstremistiske holdninger, ifølge den samme rapporten.

Av de 14 var åtte høyreekstremister, fire islamister og to personer som ikke anerkjenner den tyske grunnloven og den tyske lovgivningen. De fant ingen venstreekstremister.

Det går også fram av rapporten at to av forsvarsmaktens ansatte var medlemmer i et nettverk som sverger troskap til Nazi-Tyskland.

I 2017 avdekket MAD sju ekstremister, hvorav fire var høyreekstremister og tre var islamister.

Tyske myndigheter er blitt stadig mer oppmerksom på høyreekstremisme i landet. Så sent som for to uker skjøt og drepte en høyreekstremist ni personer av utenlandsk opprinnelse i Hanau i nærheten av Frankfurt.