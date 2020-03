Går vi langt nok tilbake i tid var det nettopp slik forskerne forestiller seg at vår egen planet så ut; et uendelig hav uten spor av formasjoner over vann. Det vi i dag kjenner som land, øyer og verdensdeler, eksisterte rett og slett ikke.

Ifølge nye vitenskapelige funn tyder mye på at jorden var dekket av et stort hav uten kontinent, slik vi kjenner det i dag. Planetene var i sin helhet dekket av vann.

Det var først senere da jordskorpenes bevegelser presset enorme landmasser oppover og banet seg vei over havoverflatene, at de første tegn på kontinenter ble synlige, skriver Livescience.

Magma, vanndamp og gasser

Forskernes teori er at planetens første vannforekomster skal ha oppstått etter at isrike kometer utenfor vårt eget solsystem skal ha truffet jorden.

En annen teori er at støvskyer fra partikler som skapte Solen og planetenes rundt den, skal ha truffet jorden under i en tidlig fase da vår planet besto av et varmt hav av flytende magma, vanndamp og gasser i atmosfæren.

– Vi kan ikke si hva kilden til vannet er ut i fra vårt arbeid, men vi antyder at uansett hva kilden var, så var den til stede da magmahavet fortsatt eksisterte, forklarer professor Benjamin Johnson ved Institutt for geologiske og atmosfæriske vitenskaper ved Iowa State University til nettstedet.

Sammen med forskeren Boswell Wing ved University of Colorado Boulder, har de publisert en studie som skal vise sammenhengen mellom fjern fortid og nåtid.

Høyhastighetskollisjoner

Forskerne skal ha funnet spor av forhistoriske vannmasser på havbunnen lokalisert i utkanten av det som i dag er kjent som Nordvest-Australia.

De mener også å kunne påvise at det så lang tilbake som 4,5 milliarder år siden fant sted såkalte høyhastighetskollisjoner mellom støv og rombergarter.

Dette skal ha vært selve begynnelsen av dannelsen av vår egen planet.

Hvor oppsto liv på land?



Ifølge forskerne skal en kjemisk prosess med boblende magma på flere tusen kilometers dyp ha blitt gradvis avkjølt og omdannet til de første mineralkrystaller til det som i dag er kjent som selve jordskorpen.

Den nye studien reiser også grunnleggende spørsmål om hvor planetens tidligste tegn på liv på land oppsto og hvordan dette utviklet seg videre helt opp til vår egen tid.

