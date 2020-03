Syriske regjeringsstyrker tar tilbake kontrollen over strategisk viktig by i Idlib

Syriske opprørsstyrker med støtte av Tyrkia tilkjempet seg kontrollen over byen Saraqeb for fire dager siden. Mandag melder eksilgruppen at syriske regjeringsstyrker med hjelp fra russiske kampfly har tatt tilbake kontrollen over byen.

De intensiverte kampene har ført til økt press mot grensepasseringene mellom Tyrkia og Hellas, men det er uklart om den tyrkiske regjering er innstilt på å nullstille avtalen med EU. president Recep Tayyip Erdogan sier at Tyrkias kapasitet er sprengt og at Europa må ta sin deler av migrantbyrden.

Saraqebs geografiske plassering gjør den viktig for begge krigførende parter. Byen ligger langs hovedveien som forbinder Damaskus med den nordlige provinsen Aleppo. Den er den nest største i Idlib-provinsen etter Maaret al-Numaan.

Søndag opplyste den tyrkiske forsvarsminister Hulusi Akar at Tyrkia har satt i verk en omfattende militæroffensiv mot president Bashar al-Assads styrker. Framrykkingen skjer etter at 34 tyrkiske soldater ble drept under syriske angrep i Idlib torsdag.

Syria svarte i helgen med å stenge luftrommet over Idlib-provinsen, slik at tyrkiske fly og droner ikke skal kunne sendes inn i området for å forsyne opprørerne med logistisk og militær støtte.

EU frykter reprise

Opptrappingen av volden i Idlib har ført til en ny flyktningstrøm og frykt i EU for at en reprise av krisen fra 2015 er på trappene. Den gang var hundretusener av flyktninger på vandring rundt i Europa. En avtale mellom EU og Tyrkia førte til en slags avklaring, men nå har den tyrkiske regjering har åpnet grenseportene mot Hellas, foreløpig i begrenset omgang.

Hellas har bedt EUs grensebyrå Frontex om å bistå med håndteringen av migrantene ved grenseovergangene mot Tyrkia.

I en twittermelding fra Frontex heter det at den greske regjeringen søndag ba om en hasteaksjon fra Frontex ved landgrensen mot Tyrkia. Regjeringen har ikke bedt om assistanse når det gjelder ankomst av migranter til øyene, sier Frontex' pressetalsmann Chris Borowski.

Anmodningen om utstyr og personell er ennå fersk, og Frontex har ikke bestemt hvordan hjelpen skal gjennomføres i praksis.

Borowski sier at syrere ikke utgjør hovedmengden av dem som samler seg ved overgangene.

– Dette er for det meste afghanere, irakere og iranere, sier Borowski.

Ikke kapasitet

Tyrkia huser allerede 3,5 millioner syriske flyktninger og har gjort det klart at mottaksapparatet ikke har kapasitet til å ta hånd om den siste bølgen på anslagsvis en million syrere som er drevet fra sine hjem siden oppblussingen av kampene i Idlib i desember.

Tusener av migranter har samlet seg ved grensepasseringene mot Hellas og Bulgaria. Greske grensevakter og militære avdelinger har mobilisert og tar i bruk tåregass, sjokkgranater og vannkanoner for å hindre at gjerdene blir revet ned og at migranter tar seg over. Så langt har kun noen titalls mennesker klart å forsere sperringene eller tatt seg over elva som markerer grensen.

Greske myndigheter opplyser at det i helgen ble gjort rundt 10.000 forsøk på å forsere sperringene og elva. Grensevaktene arresterte 68 personer for ulovlig grensepassering.

Forsvarsdepartementet i Aten melder at det mandag vil bli holdt en militærøvelse med skarp ammunisjon langs landgrensen mot Tyrkia. Øvelsen skal pågå i 24 timer og finner sted i Evros-regionen, et sted som opplever sterkt press fra migrantene.

Øyene

Andre forsøker å ta seg til de greske øyene i overfylte gummibåter. Søndag ble det fra gresk side meldt om at minst en gummibåt ble veltet med vilje da den nådde gresk farvann. To småbarn ble sendt til sykehus på Lesvos, det ene bevisstløst. Barnet ble senere meldt omkommet.

Foreløpig er det ikke meldt om noen ny armada med gummiflåter, og det er uklart om tyrkiske myndigheter hjelper migrantene til å ta seg over til de greske øyene. Regjeringen i Hellas sier at de siste hendelsene bærer preg av å være organisert fra tyrkisk side og at tyrkiske grensevakter nærmest bistår migrantene med å ta seg over gjerdene.

Greske immigrasjonsmyndigheter sier at all videre behandling av asylsaker blir lagt på is, og at de som tar seg inn på gresk område på ulovlig vis, blir pågrepet og sendt tilbake til tyrkisk side uten noen form for registrering.

De som har klart å komme seg inn i gresk farvann sjøveien, blir umiddelbart ført til land av greske patruljebåter. Deretter blir de kjørt vekk i hvite biler.