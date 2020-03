Konferansen i Washington D.C. er en av de største samlingene for Trumps støttespillere.

«Dere husker da jeg nylig tok soldater ut av Syria, og alle sa 'Vel, vi må beskytte grensen mellom Tyrkia og Syria' sa jeg 'Hvorfor? Hvorfor? Hva har det med oss å gjøre? De har slåss i 1000 år. Hva har det med oss å gjøre? Hvorfor beskytter vi grensen?' 'Du kan ikke gjøre det'. Jeg gjorde det. (Latter.) Vi lagde en sikker sone. Og jeg lot et antall soldater bli stående fordi vi beholdt oljen. Det er olje der, og vi beholdt oljen, hvis det er greit» , sa Trump under sin tale til konferansen lørdag, ifølge en transkripsjon fra Det hvite hus.

Beskytter oljefelt



11. november meldte nyhetsbyrået AP at president Trump hadde godkjent et militært oppdrag for å beskytte oljefelt øst i Syria. De amerikanske styrkene skal i henhold til planen beskytte et territorium som strekker seg fra Deir al-Zor til Hasaka, og er kontrollert av syriskkurdisk milits. Det var i november uklart hvor mange soldater som skulle vokte området.

Tidligere hadde Trump beordret full tilbaketrekking av amerikanske styrker fra Syria.



– For å beholde oljen, ok?



«Så de sier, 'Han lot soldater bli der.' Nei, nei. Jeg lot soldater bli der for å beholde oljen, ok? (Latter). De vil ikke si det. De liker å si 'Han lot soldater bli der, han sa ikke sannheten'. Disse folka er verste sort. (latter). De er de verste. Det ville vært så mye enklere for landet hvis vi hadde en presse som fortalte sannheten. Det ville vært så mye enklere. (Applaus). Sant. Ikke sant? Det er sant», sa den amerikanske presidenten under sin tale lørdag.

Trump brukte ellers talen til å rase mot «fake news» og «korrupte politikere», håne de håpefulle presidentkandidatene til Demokratene, samt å skryte av regjeringens seire, melder CNN.

Conservative Political Action Conference er en årlig konferanse for konservative aktivister og politikere.



