Erdogan og Putin møtes

Erdogan opplyser mandag at han reiser til Moskva for å møte Putin og diskutere den svært spente situasjonen i Idlib-provinsen i Syria med ham.

– Jeg håper at en våpenhvile eller andre tiltak kan bli bestemt, noe som raskt vil føre til resultater, sier Erdogan.

Tyrkia og Russland står på hver sin side i Syria-konflikten. Tyrkia har innledet en militæroffensiv mot det russiskstøttede regimet i Syria.

Situasjonen har blitt svært spent etter at over 30 tyrkiske soldater ble drept i et angrep i Idlib-provinsen i Syria forrige uke. Søndag ble to syriske fly skutt ned av tyrkiske fly.

Den forrige våpenhvilen, som Tyrkia og Russland ble enige om i januar, kollapset da syriske regimestyrker med støtte fra russiske flyvåpen, rykket framover i Idlib, som er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria.