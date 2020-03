Koronaviruset kan ha sirkulert i Seattle i flere uker

Myndighetene i USA har trappet opp testingen etter at flere tilfeller av koronaviruset er bekreftet i landet.

Bare i delstaten Washington er over 50 personer bekreftet smittet av covid-19, og en mann i 50-årene er bekreftet død. Totalt i USA er rundt 70 bekreftet smittet.

Forskere ved Fred Hutchinson Cancer Research Center og Universitetet i Washington mener de har bevis for at viruset kan ha sirkulert i delstaten i opp til seks uker før det ble oppdaget. Det kan bety at det er hundrevis av udiagnostiserte mennesker i området. Forskningen har ikke blitt publisert i et tidsskrift eller er undersøkt av andre forskere.

Førsteamanuensis Trevor Bedford, som står bak de innledende undersøkelsene, skrev på Twitter lørdag at det er genetiske likheter mellom det første tilfellet som ble registrert i delstaten 20. januar, og et tilfelle som ble bekreftet fredag.

– Jeg tror vi allerede står overfor et betydelig utbrudd i Washington som ikke ble oppdaget før nå fordi det har vært en forutsetning at folk har vært i Kina, skriver Bedford.

Forskere som ikke er tilknyttet forskningen, sier til nyhetsbyrået AP at resultatene fra undersøkelsene ikke nødvendigvis overrasker dem og påpeker at for mange mennesker – spesielt yngre, sunne mennesker – er symptomene ikke mye verre enn en influensa eller en kraftig forkjølelse.

– Vi tror at mange kan få milde symptomer og kan være symptomfrie. Symptomene er ganske uspesifikke, og testkriteriene har vært veldig strenge, så disse kombinasjonene betyr at viruset lett kan ha sirkulert en stund uten at vi visste det, sier førsteamanuensis Justin Lessler ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.